Титры антител установлены на более высокий процент у инфицированных людей после вакцинации, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) - Информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией представил начальник отдела исследований и планирования Минздрава Б. Бумдэлгэр.

«Дельта-вариант распространен во всех регионах мира. Региональная заболеваемость и смертность от этого варианта высоки в Соединенных Штатах, Юго-Восточной Азии и Европе. Смертность резко выросла в Великобритании за последние 14 дней. Франция, Великобритания и Испания, где 67–69 процентов населения были вакцинированы двумя дозами, имеют более низкие показатели смертности. Смертность выше в таких странах, как Армения и Болгария, где до 20 процентов населения вакцинируются двумя дозами. В России, где иммунизировано 32 процента населения, за последние недели резко возросло количество случаев заболевания», - сказал он.

«Можно сказать, что все вакцины в нашей стране работают. Исследования показали, что у людей, заболевших после вакцинации, титры антител выше. Распространенность дельта-варианта инфекции стабилизировалась. Вероятно, в будущем она уменьшится », - сказал Б. Бумдэлгэр.

По данным Минздрава Монголии на 29 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 255 155 человек (69,3% населения страны), вторую дозу – 2 139 222 человек (65,8% населения страны). 404 393 человек привиты третьей дозой.

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