В Казахстане около 200 человек эвакуировали из-за задымления в детской больнице

CentralAsia (KZ) - 188 человек эвакуировали из-за задымления в детской больнице Павлодара. Задымление произошло в санпропускнике на первом этаже детского лечебного учреждения. В результате с места происшествия эвакуировали 188 человек, в том числе 112 детей и 76 взрослых, передает Tengrinews.kz.

«В 3:36 на пункт ДЧС поступило сообщение о возгорании в здании Павлодарской областной детской больницы. В ходе тушения была оказана первая медпомощь 14 человекам, в том числе семерым детям и двум взрослым из числа персонала», - рассказал на брифинге начальник УЧС Павлодара Ренат Валишанов.

По его словам, в санпропускнике горела пластиковая дверь.

«По прибытии на место был обнаружен очаг задымления в помещении санпропускника на первом этаже 1-го отделения в корпусе «А» инфекционного стационара. В результате чего произошло задымление коридора. По предварительным данным, возгорание произошло из-за люминесцентной лампы в помещении», - сказал Валишанов.

В Управлении здравоохранения уточнили, что в палатах задымления не было, так как они спроектированы в виде боксов.

Как рассказал на брифинге директор Павлодарской областной детской инфекционной больницы Ардак Кузеков, за полтора часа до происшествия в больнице отключался свет.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в инфекционном стационаре, которая подается от ТП-463, находящейся на балансе ТОО «ПРЭК». Была вызвана аварийная бригада. Возможно, данный инцидент с перепадом напряжения в электросети явился причиной произошедшего», - отметил Кузеков.

По его словам, пациентов и взрослых оперативно эвакуировали в безопасное место в корпус «Б», находящийся в 150 метрах от корпуса «А». Пострадавших нет.

«Все эвакуированные пациенты осмотрены работниками скорой медицинской помощи, пострадавших в результате задымления не выявлено», - сказал Кузеков.

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