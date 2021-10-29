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Токаев поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции - Днем Республики

CentralAsia (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником Турции – Днем Республики.

Как отмечается в сообщении Акорды, в поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил, что сегодня Турция достигла больших успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии, а благодаря своей активности и настойчивости в решении региональных и глобальных вопросов заняла достойное место на мировой арене.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его политической деятельности, направленной на воплощение мечты о мощной и сильной Турции.

«Уверен, что многоплановое стратегическое партнерство, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке между Казахстаном и Турцией, продолжится и будет динамично развиваться на благо наших братских народов.

Я с нетерпением жду встречи с Вами в ближайшее время на 8-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств для продолжения конструктивного и содержательного двустороннего диалога и обсуждения перспектив вывода нашего сотрудничества на новый уровень. Пользуясь случаем, желаю Вам неиссякаемой энергии и новых свершений в Вашей ответственной деятельности, а братскому турецкому народу – процветания и благополучия», – говорится в телеграмме.

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