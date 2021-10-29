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Узбекистан с начала года импортировал мобильных телефонов на $133 млн

CentralAsia (UZ) -  В январе-сентябре текущего года Узбекистан импортировал товаров на сумму 133,2 миллиона долларов США. Было импортировано 1,9 миллиона мобильных телефонов на сумму 1 миллиард долларов США. Это на 1,4 миллиона единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Госкомстата, общая стоимость импортированных в Узбекистан мобильных телефонов за первые три квартала года составила 133,2 миллиона долларов США. Телефоны импортируются из 13 стран мира.

Если учесть, что за 8 месяцев текущего года Узбекистан импортировал 1,6 миллиона телефонов, то только в сентябре было импортировано 300 тысяч телефонов.

Большинство мобильных телефонов было приобретено в Китае (69,6 миллиона долларов) и Вьетнаме (49,6 миллиона долларов).

Среди стран-экспортёров телефонов в Узбекистан - Индия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Россия и Южная Корея.

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