Граждане Узбекистана жалуются на поборы со стороны таджикских пограничников

CentralAsia (KZ) - Узбекское онлайн-издание Kun.uz назвало границу с Таджикистаном самой «дорогой» из-за высокой стоимости незаконной платы за пропуск. По данным издания, на границах с Казахстаном и Кыргызстаном тоже берут мзду, но меньше.

Агентство сообщило о новых фактах вымогательств на границах с соседними с Узбекистаном странами. По свидетельству корреспондента издания, который посетил пограничные пункты с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, самая большая «ставка» наблюдается на пункте «Ойбек» (Узбекистан) - «Фотехобод» (Таджикистан).

«Граждане Узбекистана, пытавшиеся перейти в Таджикистан, рассказали, что их заставляли ждать до трех часов в нейтральной зоне и потребовали по 150-200 сомони с каждого», - пишет издание.

Для этого, по данным издания, таджикские пограничники якобы выбирают очень простой, но нервирующий метод – вынуждают подолгу ждать на нейтральной полосе.

«В результате у пересекающего границу человека не остается другого выбора, кроме как договориться с пограничником, отдав ему требуемую сумму», - пишет издание.

Как сообщает Kun.uz, деньги передаются врачу, который работает на пограничном посту.

«Если вы легко прошли «обследование» у врача, значит, вы заплатили положенную сумму. Теперь ни таджикский пограничник, ни таможенник не обратят на вас внимания», - пишет корреспондент Kun.uz

По информации этого издания, деньги за пересечение границы берут и на границах Кыргызстана и Казахстана.

«На контрольно-пропускном пункте «Достик» в Кыргызстане разрешение на пересечение границы начинается с 50 тыс. узбекских сумов (52,6 сомони). Здесь тоже прибегают к услугам врача, чтобы собрать «долю», а на КПП «Джибек-Жолу» Казахстана «ставка» пограничников составляет 175 тенге (более 4 сомони)», - пишет Kun.uz.

Однако, как пишут комментаторы информации в соцсетях, на казахской границе берут не такую мизерную сумму, а в несколько раз больше.

Между тем, как сообщают таджиксктие пользователи, на границе таджикские пограничники «обирают» не только гостей из Узбекистана, но и своих соотечественников.

По словам граждан Таджикистана, которые побывали в Узбекистане, «ставка» на границе снизилась до 100-200 сомони.

«Ведь летом брали от 500 до 1000 сомони», - говорят они.

Напомним, что в августе были уволены начальник контрольно-пропускного пункта «Фотехобод» («Ойбек») и двое его заместителей. Но меры, как выяснилось, не очень помогли и поборы продолжаются.

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