Глава МИД Монголии провела телефонный разговор со своим израильским коллегой

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 29 октября, министр иностранных дел Б. Батцэцэг провела телефонный разговор со своим израильским коллегой Яиром Лапидом для обмена мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Израилем, отмечаемым в этом году, министры иностранных дел двух стран обменялись поздравительными посланиями по этому случаю, подтвердив тесное сотрудничество, которое будет осуществляться для активного развития отношений.

Министр Б.Батцэцэг отметила успешное развитие двусторонних отношений за последние 30 лет и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в секторах инноваций, передовых технологий, сельского хозяйства и туризма, которые являются ведущими секторами Израиля. Стороны также обсудили ситуацию с пандемией COVID-19, а также то, как операции возвращаются в нормальное русло в обеих странах благодаря успешным кампаниям вакцинации путем вовлечения населения в дополнительную дозу вакцины COVID-19.

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