В Таджикистане открыли реконструированную автодорогу Душанбе-Бохтар

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл автомобильную дорогу Душанбе-Бохтар, отремонтированную и улучшенную при поддержке Азиатского банка развития (АБР), передает «Авеста».

Как сообщили в представительстве Азиатского банка развития в Душанбе, в церемонии открытия приняла участие постоянный представитель АБР в Таджикистане, г-жа Шенни Кэмпбелл

В 2016 и 2018 годах АБР одобрил финансирование в размере $155,2 млн на реабилитацию этой дороги. Финансирование АБР включает $105,8 млн в виде грантов и льготный кредит в размере $49,4 млн Кроме того, АБР управляет грантом в размере $2 млн из многостороннего донорского Фонда чистой энергии в рамках Партнерского механизма финансирования чистой энергии.

Правительство Таджикистана предоставляет партнерское финансирование в размере $34,7 млн, а Фонд международного развития ОПЕК – кредит в размере $ 12 млн Министерство транспорта является исполнительным агентством данного проекта.

Реконструкция 73-километрового участка дороги Душанбе-Бохтар, финансируемого АБР, была разделена на две фазы. Работы включали улучшение геометрических характеристик, расширение дороги с двух до четырех полос, новое покрытие, а также создание хорошо спроектированных сооружений для устранения недостатков в области безопасности дорожного движения.

В рамках проекта также внедряются экологически чистые энергетические технологии, такие как системы водоснабжения и резервного питания от солнечных батарей, для улучшения условий жизни местных жителей. Проект также поддерживает программу министерства транспорта по улучшению ситуации с безопасностью дорожного движения на национальной сети автомобильных дорог, включая туннели, перекрестки и «черные точки».

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