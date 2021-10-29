Товарооборот продуктов питания между Белоруссией и Монголией за январь-сентябрь 2021 года увеличился вдвое

CentralAsia (MNG) - Торговля продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем между Беларусью и Монголией за январь-сентябрь 2021 года увеличилась более чем вдвое, сообщили в Минсельхозпроде Беларуси.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси прошла встреча с делегацией Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии во главе с директором департамента политики и планирования Цэндгомбо Болорчулуун. Стороны обсудили двусторонние торгово-экономические отношения.

Монголия заинтересована в организации поставок высокопродуктивного племенного скота белорусской селекции в рамках межправительственного генерального соглашения об экспортном кредите.

Также были проведены переговоры с главным ветеринарным врачом Монголии Баасаном Ганзоригом для обсуждения вопросов согласования ветеринарных сертификатов на поставки птицы и племенного скота.

По данным пресс-службы, в январе-августе 2021 года товарооборот Беларуси с Монголией продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем составил 7,2 млн долларов (рост в 2,2 раза) и полностью состоял из экспорта. Основу экспорта составили сухое обезжиренное молоко (рост в 2,4 раза) и сухое цельное молоко (рост на 42,2%).

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