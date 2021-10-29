В России за сутки выявлено 39 849 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 39 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 442 (8,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 432 546 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 207,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 701 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 924 086 человек.