В России вновь побит суточный рекорд по числу смертей от COVID-19

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 163 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии передает оперативный штаб.

Более 1 тыс. человек в сутки умирают от COVID-19 11 дней подряд, 26 октября впервые была зафиксирована смерть более 1,1 тыс. человек.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 93 и Санкт-Петербурге — 76.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 236 220 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,4 млн, из них выздоровели — 7,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 924 086 пациентов.