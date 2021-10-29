Туркменистан и Иран удвоят железнодорожный транзит

CentralAsia (TM) - Договорённости о расширении отношений по трём направлениям, в том числе об удвоении железнодорожного транзита между Туркменистаном и Ираном были достигнуты 28 октября на встрече главы туркменского внешнеполитического ведомства Рашида Мередова с министром дорог и городского развития Ирана Ростама Гасеми в Тегеране.

Стороны обсудили возможности для дальнейшего расширения взаимовыгодных направлений двустороннего партнёрства между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

Мередов, как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, также предложил наладить морское сообщение между двумя странами.

Гасеми отметил влияние пандемии коронавируса на торгово-экономические отношения Туркменистана и Ирана. По его словам, до пандемии объём торговли достигал нескольких миллиардов долларов, включая экспорт и импорт.

Он выразил уверенность, что достигнутые соглашения выведут торгово-экономические отношения двух стран на качественно новый уровень.

Туркменская делегация находится с визитом Иране. Ранее глава МИД Туркменистана провёл переговоры с президентом Ирана и иранским коллегой.