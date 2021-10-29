Иран намерен расплатиться с Туркменистаном по долгу за газ

CentralAsia (TM) - Иран намерен выплатить газовый долг Туркменистану. Как передает издание Nebit-Gaz, об этом журналистам сказал министр нефти Ирана Джавад Овджи после встречи с туркменской делегацией во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым, которая находится с рабочим визитом в Тегеране.

"С учетом того, что мы уже сделали, были проведены успешные переговоры о погашении долга перед Туркменистаном", - сказал Овджи, добавив, что администрацией Президента Ирана Раиси принято решение о погашении этого долга. При этом, по его словам, переговоры между Ираном и Туркменистаном на уровне экспертов Национальной иранской газовой компании и Центрального банка будут продолжены в ближайшие дни.

"Благодаря представленным нами благоприятным решениям и предложениям, долг туркменской стороне, несомненно, будет урегулирован и мы полны решимости в этом отношении", сказал министр нефти Ирана. Он отметил, что возобновление экспорта туркменского газа в Иран может стать первым шагом во всестороннем развитии отношений между двумя странами-соседями.

Овджи также выразил готовность Ирана экспортировать технические и инженерные услуги в Туркменистан, заявив, что Иран обладает большими возможностями в области нефтехимии, нефтепереработки, наземного и морского бурения, а также оборудования для нефтегазовой промышленности, которое может быть поставлено Туркменистану.

Ранее по долгосрочным газовым контрактам с Туркменистаном Иран импортировал по 40 млн кубометров газа в день, что было прекращено из-за невыплаты Туркменистану за поставленный газ. Данный вопрос был передан в Международный арбитражный суд, который определил точную сумму долга Ирана перед Туркменистаном.