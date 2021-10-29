Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин

CentralAsia (CA) - Вероятность проблем с репродуктивной функцией у женщин старше 35 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в среднетяжелой и тяжелой форме, в пять раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России Наталия Долгушина, передает РИА Новости.

«Они имеют шансы снижения их овариального резерва в пять раз, то есть в пять раз выше вероятность, что их функция яичников снизится», — сказала она.

Специалист отметила, что есть также данные и о влиянии коронавирусной инфекции на мужское репродуктивное здоровье, в том числе сообщается о выявлении вируса в сперме и снижении гормональной функции.

В то же время вакцина «Спутник V» никакого негативного влияния не оказывает, подчеркнула Долгушина, призвав делать прививки.

Ранее, 25 октября, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что безопасность вакцины «Спутник V» для репродуктивной функции доказали крупные исследования в России и за рубежом. По его словам, серьезные исследования вакцины проводились в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, безопасность препарата подтверждена.

В начале октября главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено никаких осложнений. Она подчеркнула, что вакцинация на репродуктивную функцию не влияет, в отличие от коронавируса.