экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане подешевел доллар США

CentralAsia (TJ) -  Национальный банк Таджикистана поднял официальный курс национальной валюты cомони на четыре пункта.

Курс cомони на 29 октября по отношению к доллару США, установленный Нацбанком, составляет 11, 23 сомони, что на 4 пункта выше показателя конца прошлой недели.

Главный финансовый регулятор Таджикистана пока не объясняет причины укрепления национальной валюты.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Израиле назвали условия для въезда привитых «Спутником V» туристов
  • АБР выделяет $32 на Второй проект по развитию устойчивого туризма в Монголии
  • В Узбекистане создали дистанционно управляемый пулемет (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com