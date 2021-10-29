В Таджикистане подешевел доллар США

CentralAsia (TJ) - Национальный банк Таджикистана поднял официальный курс национальной валюты cомони на четыре пункта.

Курс cомони на 29 октября по отношению к доллару США, установленный Нацбанком, составляет 11, 23 сомони, что на 4 пункта выше показателя конца прошлой недели.

Главный финансовый регулятор Таджикистана пока не объясняет причины укрепления национальной валюты.

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