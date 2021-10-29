В Душанбе издана книга в поддержку афганского Фронта народного сопротивления в Панджшере

CentralAsia (TJ) - Презентация книги «Поэма о Панджшере» состоялась накануне в министерстве культуры Таджикистана в городе Душанбе, сообщает издание «Авеста».

Сборник стихов выпушен на таджикском и персидском языках издательством «Адиб» поддержку афганского Фронта народного сопротивления в провинции Панджшер.

Книга содержит собрание стихов различных персоязычных поэтов, а на обложке размещено фото национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда и его сына Ахмада Масуда-младшего.

Это уже второй сборник, который вышел в поддержку Панджерского сопротивления. Ранее в Душанбе также была издана книга «Письма в Панджшер», которая представляет собой послание интеллигенции и творческой молодежи Таджикистана Фронту национального сопротивления Афганистана под руководством Ахмада Масуда.

В презентации книги приняли участие известные афганские и таджикские политологи, литераторы и поэты.

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