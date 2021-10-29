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KFC в Таджикистане будет использовать куриное мясо из Узбекистана

CentralAsia (TJ) -  На днях состоялось подписание договора между птицеводческим хозяйством «Saxovat» из Узбекистана и«KFC Таджикистан» на поставку полуфабрикатов из куриного мяса. До конца текущего года узбекская компания планирует экспортировать в Таджикистан до 30 тонн продукции, перед ает «Народное слово».

В июне 2021 года птицеводы Узбекистана получили субсидии за реализацию яиц и мяса, уменьшение ряда налогов в 2 раза, а также покрытие части процентных выплат по кредитам. Это уменьшило себестоимость продукции и расширило экспортные возможности республики. По состоянию на 1 октября текущего года поголовье птиц в Узбекистане достигло 86 млн голов (рост на 4.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В Пскентском подразделении Saxovat работает отдельный цех, производящий продукцию для сетей KFC в Узбекистане и Таджикистане.

По результатам периода январь-сентябрь 2021 г. Таджикистан занимает 11 место в списке крупнейших торговых партнеров Узбекистана. Внешнеторговый оборот между странами за указанный период составил 407,5 млн долларов США. Таджикистан - одна из четырех стран первой 20-ки партнеров, с которыми у Узбекистана сохраняется активный внешнеторговый баланс (экспорт превышает импорт).

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