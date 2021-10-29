Путин 30-31 октября примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

- Азия и мир, политика
- 17:26, 29 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие в формате видеоконференции в проходящем под итальянским председательством саммите G20, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.
«Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации», - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее информации, лидеры также обсудят проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.
«Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации», - отмечает пресс-службы.