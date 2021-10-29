Блогера из Таджикистана приговорили к 10 месяцам колонии за скандальное фото на фоне храма в Москве

CentralAsia (TJ) - Суд вынес приговор таджикскому блогеру Руслану Бобиеву и его подруге Асе Акимовой (настоящее имя — Анастасия Чистова), которые имитировали половой акт около храма Василия Блаженного в центре Москвы. Участников провокационной фотосессии приговорили к десяти месяцам лишения свободы, передает Telegram-канал «SHOT».

Блогерша заявила журналистам после суда, что не выбирала ни место, ни идею для съемки. По ее словам, все решал Бобиев, а она лишь ходила за ним «как собачка». По словам девушки, блогер заверил ее, что в подобном фото на фоне храма нет ничего страшного.

«Пошло, мы согласны, и Анастасия уже это поняла. Ей объяснили более взрослые люди, что так делать некрасиво», — добавила адвокат блогерши Юлия Помелова.

По данным информагентства ТАСС, которое ссылается на пресс-службу Тверского районного суда, участники фотосессии будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Бобиеву и Чистовой инкриминировали часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). 30 сентября блогер опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного. В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировали половой акт. В тот же день молодого человека задержали.

Впоследствии Бобиев извинился за свой поступок. Он отметил, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки, а также рассказал, что не работает, и утвердительно ответил на вопрос, занимается ли сейчас аналогичными съемками.

Акимова тоже несколько раз публично высказалась по поводу инцидента. В одном из обращений она принесла извинения тем, чьи чувства были оскорблены откровенной фотосессией. Девушка заявила, что не подумала о последствиях ролика.

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