Узбекистан за 20 лет покинули более миллиона человек, - Госкомстат

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CentralAsia (UZ) - С 2000 по 2020 год более одного миллиона граждан Узбекистана выехали за границу на постоянное место жительство (ПМЖ). Об этом сообщает Госкомитет по статистике Узбекистана.

Число эмигрантов составило 1 107 584 человека. Больше всего выехавших оказалось в 2005 году — 104 991 человек. Наименьшее число эмигрантов зафиксировано в 2019 году — 13 229 человек.

С января по сентябрь 2021 года из Узбекистана выехали 19 658 человек. Большая часть — 10 859 узбекистанцев или 55% от общего числа — переехала в Казахстан. Россию выбрали 5 946 человек, Таджикистан — 709, Кыргызстан — 448, Туркменистан — 400, на другие страны приходится 1 296 узбекских эмигрантов.

В обратном направлении — из-за рубежа в Узбекистан — с 2000 по 2020 год переехали 99 341 человек. Наибольшее количество иммигрантов зарегистрировано в 202 году — 7 420. Наименьшее — 1105 человек — в 2020-м.

С января по сентябрь 2021 года в Узбекистан переехали 1 345 человек. Из них 455 прибыли из Казахстана, 270 — из Таджикистана, 242 — из России, 81 — из Кыргызстана, 51 — из Туркменистана, 246 — из других стран мира.