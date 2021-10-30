В США онкологи выявили ранние симптомы рака поджелудочной железы

CentralAsia (CA) - Рак поджелудочной железы можно обнаружить на ранней стадии за счет рыхлых пахучих смесей в кале, которые возникают из-за излишков жира. Об этом сообщает британская газета Express со ссылкой на американскую онкологическую клинику Coastal Cancer Center.

По словам специалистов, в некоторых случаях опухоль не дает пищеварительным ферментам попасть в кишечник, из-за чего тот не в состоянии переварить жирную пищу. Из-за этого при мочеиспускании могут возникать запахи.

По словам медиков, это проявляется на ранних стадиях болезни, однако симптом часто упускают из вида. В качестве других симптомов рака поджелудочной железы эксперты назвали пожелтевшие белки глаз и кожу, а также изменение цвета мочи. Пациенты могут испытывать отсутствие аппетита, терять вес, чувствовать усталость и жар.

В августе ученые из Колумбийского университета назвали основной симптом рака поджелудочной железы. По их словам, им является желтуха. При желтухе желтеет кожа и белки глаз, моча может принять темный цвет, а стул, наоборот, — светлый или «глиняный». Она возникает при накоплении в крови компонента желчи — билирубина.

Среди других признаков рака поджелудочной ученые называют боли в верхней части живота, проблемы с пищеварением, необъяснимую потерю веса, внезапный диабет и асцит, или брюшную водянку, при которой свободная жидкость скапливается в брюшной полости. Внешне это проявляется в виде увеличения объема живота и нарастания веса.

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