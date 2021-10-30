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В России наступили нерабочие дни

CentralAsia (CA) -  С 30 октября дня режим нерабочих дней начал действовать по всей России. Он продлится до 7 ноября, решение принято в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, который он подписал 20 октября.

Согласно указу, с 30 октября по 7 ноября в стране вводится режим нерабочих дней. В регионах с наиболее сложной ситуацией нерабочие дни Путин разрешил вводить с 23 октября, поэтому в нескольких субъектах режим нерабочих дней начал действовать раньше.

На период нерабочих дней в школах и детских садах объявили каникулы. В яслях и детсадах появятся дежурные группы. В случае крайней необходимости в школах по решению их руководства можно организовать дежурные группы для начальных классов. При этом необходимо соблюдать антикоронавирусные меры. Секции и кружки в нерабочие дни закрываются.

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