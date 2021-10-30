В Казахстане за сутки выявили 1 607 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки, 29 октября, в Казахстане зарегистрировано 1 607 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтвержден 937 691 случай.

За сутки в республике 2 698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Всего в стране выздоровело 883 822 человека от COVID-19.

34 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане. У 26 из них тест на коронавирус показал положительный результат, у восьми - отрицательный.

Коронавирус в Казахстане

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