Глава ВОЗ предупредил о новой пандемии, которую не удастся сдержать

CentralAsia (CA) - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении нового вируса, который не удастся сдержать. Об этом он заявил 29 октября на встрече министров здравоохранения и финансов G20 в Риме.

«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», - заявил он.

По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», — слова Гебрейесуса приводит сайт ВОЗ.

Чтобы в будущем слаженно бороться с возникающими угрозами, глава ВОЗ призвал лидеров стран G20 поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Ранее в пятницу участники встречи глав минфинов и минздравов стран G20 рассказали о необходимости достижения общемирового уровня вакцинации в 40% к концу текущего года и 70% — к середине 2022-го.

24 октября Гебрейесус заявил, что у мира есть все необходимые инструменты для победы над COVID-19, в том числе и медицинские, но эти возможности не используются должным образом. Он указал на необходимость подписания «всемирного пакта о пандемии».

6 октября профессор Ван Линьф из американо-сингапурского медицинского университета Duke-NUS предсказал появление нового коронавируса.

Несколькими днями ранее глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу допустил, что человечество в будущем столкнется с новым вирусом, и предложил принцип взаимодействия для подготовки к борьбе с ним.