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В Азербайджане продлили особый карантинный режим до 1 января

CentralAsia (CA) -  Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима в стране до 1 января 2022 года. Соответствующее решение подписал в пятницу премьер-министр страны Али Асадов.

«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 января 2022 года», - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте Кабинета Министров республики.

Срок действия особого карантинного режима в стране истекал 1 ноября.

Все действующие ограничения остались в силе, в частности, запрещено проведение поминальных церемоний, на свадьбах и других торжествах разрешается присутствие ограниченного числа гостей, причем участники всех таких мероприятий допускаются на церемонии только при наличии сертификатов о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или документе, подтверждающем медицинские противопоказания к вакцинации. Аналогичные требования действуют для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и объектов общественного питания. По-прежнему в силе обязательное ношение масок в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

По данным на 28 октября, в стране зарегистрировано 2 420 заражений, 29 заразившихся скончались. Всего за время пандемии в Азербайджане было подтверждено 524 788 случаев заражения, 489 032 человека выздоровели, 6 995 скончались.

С 18 января в стране проводится вакцинация населения. Всего в Азербайджане вакцинированы 5,15 млн человек - более 51% населения.

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