«После нашей поездки в Балх все девочки пошли в школу» -, глава МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов рассказал о контактах с «Талибаном» и о том, как он видит дальнейшее взаимодействие с новым правительством Афганистана.

Узбекистан наладил контакты с движением «Талибан» еще в 90-х годах, напомнил Абдулазиз Камилов в интервью телеканалу «Россия 24». В 1999 году в Узбекистан была приглашена делегация талибов во главе с Амир Ханом Муттаки, который сегодня является исполняющим обязанности министра иностранных дел.

«Очень хорошо в выступлении Сергея Лаврова [на заседании Московского формата] прозвучала мысль о том, что это реальность и от нее никуда не уйдешь, потому надо вместе работать на этом направлении. Других альтернатив нет, — подчеркнул Камилов. — Одно дело — иметь прямой контакт, пытаться влиять и поощрять, помогать. Другое дело — сидя на другом континенте, требовать создания инклюзивного правительства. Это разные вещи».

Глава МИД РУз пояснил, что решение многих важных вопросов на Востоке имеет свою специфическую сторону, и существующие стандартные подходы не всегда являются продуктивными. Поэтому дипломаты Узбекистана постарались иметь постоянные контакты с афганской стороной.

Абдулазиз Камилов рассказал, что на днях в Термез была приглашена большая делегация Афганистана, в которую вошел практически весь состав временного правительства.

«Договорились сотрудничать не только по вертикали – на уровне руководства страны, но и по горизонтали с тем, чтобы каждое министерство и ведомство координировали свои действия, причем, практически во всех сферах – безопасность на границе, экономические связи, торговля, оказание гуманитарной помощи, образование», — сказал министр, добавив, что в Узбекистане учатся афганские студенты, и они продолжат свое обучение.

Как считает глава внешнеполитического ведомства Узбекистана, «Талибан» вполне осознает реальность и хочет быть интегрированным в региональное и широкое международное сообщество.

«Естественно, после сорока лет войны и существования различных идеологий изменения будут осуществляться с трудом. Тем не менее, они уже предпринимают некоторые шаги, которые мы поддерживаем, поощряем и будем вместе с ними работать в этом плане», — отметил Камилов.

«Приведу Вам один конкретный пример: после нашей поездки в прилегающей к границам Узбекистана провинции Балх сразу на следующий день все девочки пошли в школу. Этому примеру последовали и другие регионы. Талибы обещают, что женщины будут работать в сферах образования, медицины и других областях… То есть постепенно все меняется. Конечно, есть своя специфика в Афганистане, это мусульманская страна со своими традициями, религией и духовными ценностями. Тем не менее, по нашему мнению, Афганистан вполне может быть и достоин стать частью регионального семейства и международного сообщества. Но для этого надо работать с ними», — подчеркнул Камилов.