СМИ объяснили рост коронавируса в странах, которые прошли массовую вакцинацию

CentralAsia (CA) - Великобритания, Израиль, Сингапур: показывает ли подъем Covid-19 неэффективность вакцин? На этот вопрос попыталось французское издание Le Dauphiné libéré («Свободный Дофине»).

"В сентябре и октябре наблюдались пики суточного числа заражений в Великобритании - более 50 тыс., в Сингапуре - 5 тыс. и в Израиле до 17 тыс. - это рекорд для страны, которая долгое время значительно опережала других в плане вакцинации", - пишет французская газета Le Dauphiné libéré.

"Противники вакцинации быстро ухватились за эти цифры, выдвигая простое объяснение: вакцинация против Covid-19 неэффективна. Объяснение простое, однако в лучшем случае неполное. И на самом деле совершенно неверное", - утверждает автор статьи.

"С момента появления дельта-варианта вируса, который стал преобладающим этим летом, было четко установлено, что вакцины становятся намного менее эффективными, чем раньше. Мало того, даже в массово вакцинированном населении остающаяся циркуляция вируса среди невакцинированных быстро заражает большое количество вакцинированных", - продолжает он.

"Именно это наблюдается даже в тех в странах, которые прошли массовую вакцинацию, но где эпидемия снова растет, например, в Великобритании".

"Прежде всего, британцам приходится применять вакцину AstraZeneca, менее эффективную, чем вакцины с матричной РНК, при всех обстоятельствах. Разница в эффективности от 10 до 20 пунктов может сильно сказаться в разгар эпидемии", - указывает издание.

"Страна также не спешит расширять вакцинацию для самых молодых: для подростков она началась в середине сентября, по сравнению с июнем во Франции. Не рекомендуется вакцинация детям 12-15 лет...", - говорится далее.

"Мы слишком запоздали с распространением вакцинации на подростков, тогда как наши европейские соседи сделали это очень быстро", - отмечает эпидемиолог Нил Фергюсон, член британского научного совета в Guardian

"Результат: запредельный уровень заболеваемости среди 10-14-летних, почти 2 тыс. заражений на 100 тыс. жителей в течение 7 дней! И из-за этого автоматически страдают все остальные возрастные группы", - комментирует автор публикации

"Отмена всех санитарных ограничений также оказала влияние: Борис Джонсон выступил в защиту полного открытия страны в июле - несмотря на разгар вспышки эпидемии - и призвал к ответственности каждого британца. С тех пор никакого обязательного ношения масок, никакого физического дистанцирования и т.д.", - продолжает журналист.

"А ведь ученые категорически заявляют: с очень заразным вирусом и несовершенным охватом вакцинацией одной вакцинации оказывается недостаточно", - пишет Le Dauphiné libéré.

"С другой стороны, вакцинация работает: чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на эволюцию смертности. В начале кампании по вакцинации в январе прошлого года в Великобритании насчитывалось от 40 до 50 тыс. случаев в день, как и сегодня. Но также от 1200 до 1600 ежедневных смертей, или более 3% пациентов. В октябре, когда произошла мощная волна эпидемии, эта цифра оказалась меньше в 10 раз: в среднем "всего" от 120 до 150 смертей в день - несмотря на пик, превышающий 200 на этой неделе, что является рекордом с марта", - рассуждает автор статьи.

"Хороший пример подает Португалия. При рекордной в Европе вакцинации - более 90% населения - в стране почти нет пациентов с серьезной формой Covid", - отмечает издание

"Традиционно в Португалии уровень вакцинации был чрезвычайно высоким. Португальское население в целом очень доверяет органам здравоохранения", - указывает доктор Ана Нуньес де Алмейда из Лиссабонского университета. И добавляет: "Мы - бедная страна, которая привыкла выживать благодаря взаимной помощи друг другу. У молодых людей очень близкие отношения с бабушками и дедушками, и они почувствовали, что им важно было вакцинироваться ради того, чтобы защитить пожилых людей, в отличие от других европейских стран".

"Во Франции также наблюдается сопоставимая с Великобританией смертность: от 0,3 до 0,4% умирающих пациентов. Большинство из них непривитые, как во Франции, так и в Великобритании или где-либо еще: от 80 до 90% пациентов, которые госпитализированы или находятся в реанимации, не получили ни одной дозы вакцины", - сообщает газета.

"В Израиле, как и в Сингапуре, ситуация аналогичная. И это касается большинства стран с высоким уровнем охвата вакцинацией. До настоящего времени, даже когда эпидемия набирает обороты, санитарное воздействие остается ограниченным: кривые смертей и госпитализаций далеки от кривых заражений, как это было раньше", - говорится далее.

"Абсолютно обратная картина наблюдается в наименее вакцинированных странах, в основном в Восточной Европе. В Болгарии (защищено 20% населения), в Румынии (35%) из-за сильного дельта-варианта кривая заражений взлетает до беспрецедентных уровней. За ними следуют кривые смертей и госпитализаций. Некоторые из этих стран с опозданием решили активизировать вакцинацию, но зачастую они вынуждены прибегать к строгому карантину", - сообщает издание.

"Однако даже в странах с высокой степенью вакцинации по-прежнему необходима бдительность: основной риск этой зимой заключается в наложении нескольких эпидемий (Covid и грипп, гастроэнтерит, бронхиолит, бронхит...), и все это при снижении эффективности вакцины через шесть месяцев после второй инъекции для наиболее уязвимых", - резюмирует Le Dauphiné libéré.