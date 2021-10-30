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СГБ Узбекистана задержало мужчину, который намеревался совершить теракт на территории ЦА

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана доставили на родину мужчину, находившегося в розыске за связи с международными террористическими организациями, сообщило УзА.

По данным СГБ Узбекистана, в феврале 2014 года гражданин И.О. уехал в Россию на заработки и установил контакт с членами международных террористических организаций через Интернет.

Под их влиянием гражданин И.О., вернувшись домой, оставил двух своих детей родителям, и вместе с женой в марте 2015 года отправился в Сирию, где присоединился к международной террористической организации «Исламское государство».

В 2015–2021 годах он принимал участие в боевых действиях в рядах террористических организаций в Сирии и Ираке.

По данным спецслужб, мужчина намеревался принять участие в диверсионной операции, которая должна была быть проведена в одном из центральноазиатских государств в сентябре этого года.

В настоящее время ведется следствие по уголовному делу.

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