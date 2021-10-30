Певица Юлдуз Усманова выплатит поэту около $17 тысяч за нарушение авторских прав

CentralAsia (UZ) - Узбекский поэт Йулчи Рузиев подал иск против народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой за нарушение авторских прав. Как сообщили СМИ, певица без разрешения поэта исполнила песню на его стихотворение «Хаста булма» («Не болей»).

Суд по гражданским делам в Ташкенте вынес решение в пользу истца Йулчи Рузиева.

Согласно решению, Юлдуз Усманова должна выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 млн сумов (около $5 тыс), а также компенсацию в размере 500 БРВ (135 млн сумов или $12,6 тыс).

В общей сумме певица выплатит автору стихотворения 185 млн сумов ($17,3 тыс) за нарушение авторских прав.