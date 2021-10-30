В Китае впервые за два месяца выявили почти 80 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки власти Китая зафиксировали 78 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 59 новых заболевших заразилась внутри страны, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Это рекордный суточный показатель с 16 сентября, когда в стране выявили 84 зараженных.

Большую часть случаев обнаружили в городе Хэйхе провинции Хэйлунцзяне на северо-востоке Китая. Там COVID-19 заразились 26 человек. Еще 19 китайцев заболели во Внутренней Монголии. В Ганьсу коронавирусом заболели 11 человек, в Пекине — 2 и в Нинся — 1. Все эти районы находятся в северной части страны.

Из-за границы коронавирус в Китай привезли 19 человек, из них пятеро заболели в Шанхае. Среди них, семь оказались бессимптомными. Всего комиссия сообщила о 9581 случае завоза коронавируса из-за рубежа. Новых летальных исходов в Китае за сутки не зафиксировали.

Сейчас в Китае болеют 763 человека, 39 из них тяжело переносят COVID-19. Более 46 тыс. китайцев находятся под наблюдением врачей. Власти установили 1 249 288 тесных контактов граждан с болеющими.

Показатель заболеваемости последних суток — максимальный за последнюю неделю. Отметку в 60 случаев число случаев начало превышать 28 октября, когда комиссия зафиксировала 64 новых заболевших. С начала пандемии коронавирусом в стране заболели более 97 тыс. человек, умерли — 4636.