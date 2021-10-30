В России впервые с начала пандемии выявили более 40,2 тыс. случаев коронавируса в сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки, 29 октября, в России зафиксировали 40 251 случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число заболевших коронавирусом в стране растет с конца августа. Так, если 30 августа в России зарегистрировали 18 325 случаев инфицирования, то 9 октября — уже 29 362. Впервые более 40 тыс. заболевших в России выявили 28 октября (40 096).

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России умерли 1160 человек, заразившихся коронавирусом. Рекорд по этому показателю был установлен накануне, 29 октября (1163).

Общее число смертей с начала пандемии, по данным оперштаба, составляет 237 380.