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В Бишкеке состоится 1-й экономический форум высокого уровня «Европейский союз – Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) -  5 ноября в столице Кыргызстана состоится первый экономический форум высокого уровня «Европейский союз – Центральная Азия».

В мероприятии примут участие высокопоставленные гости из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Евросоюза.

На форуме планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества. ЕС будет представлен вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Основными темами форума станут «зеленое» восстановление экономики после ковида, цифровизация, а также развитие деловой, а точнее бизнес-среды. Мероприятие пройдет в гибридном формате - в государственной резиденции Ала-Арча пройдет мероприятие с участием порядка 50 человек. Это будет пленарная сессия высокого уровня. Ее продолжением станет проведение трех панельных сессий, на которых, возможно, будет больше участников. При этом за форумом смогут наблюдать и присоединиться к любой из его сессии через интернет другие участники.

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