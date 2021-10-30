В Бишкеке состоится 1-й экономический форум высокого уровня «Европейский союз – Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) - 5 ноября в столице Кыргызстана состоится первый экономический форум высокого уровня «Европейский союз – Центральная Азия».

В мероприятии примут участие высокопоставленные гости из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Евросоюза.

На форуме планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества. ЕС будет представлен вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Основными темами форума станут «зеленое» восстановление экономики после ковида, цифровизация, а также развитие деловой, а точнее бизнес-среды. Мероприятие пройдет в гибридном формате - в государственной резиденции Ала-Арча пройдет мероприятие с участием порядка 50 человек. Это будет пленарная сессия высокого уровня. Ее продолжением станет проведение трех панельных сессий, на которых, возможно, будет больше участников. При этом за форумом смогут наблюдать и присоединиться к любой из его сессии через интернет другие участники.