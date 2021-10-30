В США стартовала Неделя истории и хореографии узбекских танцев

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в США организовало Неделю «Central Asian Dance Camp 2021» по обучению искусству национальных танцев, которая продолжится до 7 ноября, сообщает ИА «Дунё».

Программой предусмотрены проведение кинопоказа легенд узбекского танца, изучение классических движений школ танцев Хорезма и Ферганы, презентация книги об узбекской культуре, демонстрация приготовления плова, показ национальных одежд и тканей, товаров народного ремесла как пример историко-культурных особенностей Узбекистана. Кроме того, будет организован виртуальный тур по Государственному музею прикладного искусства Узбекистана.

В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения нагрудного знака «Халклар дустлиги» профессору Лаурель Грей, которая является одним из мировых хореографов, посветивших свою жизнь изучению основы движений национальных танцев Узбекистана и популяризации узбекской культуры в США.

Профессор Университета имени Джорджа Вашингтона и руководитель «Silk Road Dance Company» Лаурель Грей посещала Узбекистан около 20 раз, прожив там 2 года по приглашению Государственного академического Большого театра в Ташкенте, а также выступив в телевизионных танцевальных программах. Была также членом жюри таких фестивалей, как «Волшебство танца» («Рақс сеҳри») в 2018 году, «Sharq Taronalari» в 1997 году, кукольного театра Узбекистана в 1993 году. Совместно с Посольством Лаурель Грей на регулярной основе организует различные мероприятия, продвигающие нашу культуру, искусство и традиции. Кроме того, американский ученый в 1984 году основала «Узбекское общество танца и культуры», а в 1994 году учредила ежегодный «Центральноазиатский танцевальный лагерь». Она удостоена Международной премии за звание «Лучшая хореография» (2003 год) и «Лучшая этническая танцовщица» (1999 год).