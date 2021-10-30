В Риме стартовал саммит «Большой двадцатки»

CentralAsia (CA) - В Риме в субботу начался саммит глав государств и правительств G20.

Лидеры стран прибыли в субботу утром к открытию мероприятия в конгресс-центр «Нувола». Их приветствовал итальянский премьер-министр Марио Драги. Среди прибывших участников также присутствуют руководители международных организаций, включая ООН.

В первый день саммита лидеры примут участие в сессии «Глобальная экономика и глобальное здоровье».

Темами обсуждений саммита станут восстановление экономики на фоне пандемии, кампания вакцинации и ситуация в области здравоохранения в период пандемии.

Лидеры ведущих государств планируют в течении двух дней обсудить пути объединения усилий по преодолению самого серьёзного кризиса со времён Второй мировой войны - последствий пандемии коронавируса.

В соответствии с последними вызовами были определены три основных раздела повестки саммита - «Люди», «Планета» и «Благополучие».

На форуме будут обсуждаться конкретные способы сокращения неравенства, усугубившегося из-за пандемии. Также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. Как ожидается, состоится также обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития.

Помимо стран «двадцатки» приглашены другие государства, некоторые из которых будут представлены лидерами. Прозвучат выступления в онлайн-формате глав и представителей ВОЗ, Всемирного банка, МВФ, Африканского союза, ОЭСР, ВТО.

G20 — неформальное объединение наиболее крупных, экономически развитых и развивающихся стран. Оно было основано по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году.