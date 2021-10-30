экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Риме стартовал саммит «Большой двадцатки»

CentralAsia (CA) -  В Риме в субботу начался саммит глав государств и правительств G20.

Лидеры стран прибыли в субботу утром к открытию мероприятия в конгресс-центр «Нувола». Их приветствовал итальянский премьер-министр Марио Драги. Среди прибывших участников также присутствуют руководители международных организаций, включая ООН.

В первый день саммита лидеры примут участие в сессии «Глобальная экономика и глобальное здоровье».

Темами обсуждений саммита станут восстановление экономики на фоне пандемии, кампания вакцинации и ситуация в области здравоохранения в период пандемии.

Лидеры ведущих государств планируют в течении двух дней обсудить пути объединения усилий по преодолению самого серьёзного кризиса со времён Второй мировой войны - последствий пандемии коронавируса.

В соответствии с последними вызовами были определены три основных раздела повестки саммита - «Люди», «Планета» и «Благополучие».

На форуме будут обсуждаться конкретные способы сокращения неравенства, усугубившегося из-за пандемии. Также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. Как ожидается, состоится также обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития.

Помимо стран «двадцатки» приглашены другие государства, некоторые из которых будут представлены лидерами. Прозвучат выступления в онлайн-формате глав и представителей ВОЗ, Всемирного банка, МВФ, Африканского союза, ОЭСР, ВТО.

G20 — неформальное объединение наиболее крупных, экономически развитых и развивающихся стран. Оно было основано по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году.

print
  • В Израиле назвали условия для въезда привитых «Спутником V» туристов
  • В США стартовала Неделя истории и хореографии узбекских танцев
  • СГБ Узбекистана задержала мужчину, который намеревался совершить теракт на территории ЦА


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com