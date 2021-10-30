В США юноша убил свою девушку и её родителей, заставших их в постели

CentralAsia (CA) - В США 19-летний житель штата Калифорния в ходе судебного заседания признал себя виновным в тройном убийстве. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает New York Post.

По данным издания, 9 февраля находившийся в гостях молодой человек ночью забрался в спальню к 16-летней девушке и лег с ней в кровать. Неожиданно для пары в комнату зашел отчим несовершеннолетней, который набросился на парня с кулаками. Тот хотел бежать и спустился на первый этаж. При этом в какой-то момент он схватил оружие и застрелил отчима. Затем он убил из пистолета его супругу и саму девушку, чтобы не оставлять свидетелей.

Учинивший расправу юноша сбежал после случившегося из штата с матерью и ее бойфрендом. Согласно американским законам, подсудимому грозит до 150 лет тюремного заключения.