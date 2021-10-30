экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США юноша убил свою девушку и её родителей, заставших их в постели

CentralAsia (CA) -  В США 19-летний житель штата Калифорния в ходе судебного заседания признал себя виновным в тройном убийстве. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает New York Post.

По данным издания, 9 февраля находившийся в гостях молодой человек ночью забрался в спальню к 16-летней девушке и лег с ней в кровать. Неожиданно для пары в комнату зашел отчим несовершеннолетней, который набросился на парня с кулаками. Тот хотел бежать и спустился на первый этаж. При этом в какой-то момент он схватил оружие и застрелил отчима. Затем он убил из пистолета его супругу и саму девушку, чтобы не оставлять свидетелей.

Учинивший расправу юноша сбежал после случившегося из штата с матерью и ее бойфрендом. Согласно американским законам, подсудимому грозит до 150 лет тюремного заключения.

print
  • В Узбекистане пройдет месяц туризма для пожилых
  • За сутки в Узбекистане выявлено около 400 новых больных COVID-19 и пневмонией
  • Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com