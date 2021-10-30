В Душанбе состоялся фестиваль плова

CentralAsia (TJ) - Три тонны плова приготовили в большом казане мастера сегодня на фестивале «Они палав» (фестиваль плова) в столичном «Наврузгох» в Душанбе, передает «Авеста».

Гигантский плов готовили 4 повара, а всего на фестивале «Оши палав» было приготовлено более 5 тонн плова. Было установлено 50 казанов, в 40 из которых плов готовили таджикские повара, а в 10 повара из стран СНГ (Узбекистан, Россия) и Афганистана.

Сообщается, что на приготовление 3-тонного плова было использовано 800 кг риса, 270 кг мяса, 1 тонна моркови, 150 кг лука, 170 литров масла, 15 кг бараньего жира, 30 кг соли, 30 кг барбариса, 8 кг зиры, 8 кг лимонов, 8 кг казы, 8 кг чеснока, 80 перепелок и 250 перепелинных яиц.

Весь сваренный на фестивале плов раздали детским домам и домам для престарелых.

В 2016 году фестиваль «Оши палав» вошел в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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