ООН призвала страны G20 предотвратить голод в Афганистане

CentralAsia (CA) - Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обратился к лидерам стран G20 с просьбой предотвратить массовый голод в Афганистане.

Гриффитс указал, что экономика страны разрушается, при этом половина ее населения может остаться без необходимого количества продовольствия, особенно в зимних условиях.

Он также отметил, что половина афганских детей в возрасте до пяти лет подвержена риску острого недоедания, при этом в каждой провинции Афганистана выявили вспышку кори.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) снабжает продуктами 4 млн. афганцев, но, по прогнозам организации, такая помощь понадобится 12 млн. жителям страны, добавил Гриффитс.

Он обратился к тем государствам, которые приостановили оказание помощи Афганистану после прихода к власти движения “Талибан” (запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация), с просьбой оказать стране гуманитарную помощь. В их число, в частности, входят США и европейские страны. При этом заместитель генерального секретаря ООН отметил, что Евросоюз уже выделил около 100 млн. евро.

Гриффитс указал, что если афганцы не получат помощь, то это приведет к увеличению потока беженцев и усилит террористическую угрозу.

На этой неделе ВПП призвала выделить $200 млн. на финансирование своих программ до конца этого года. В сентябре участники международной конференции ООН в Женеве пообещали выделить на помощь Афганистану более $1,2 млрд.

Ранее в ООН указали, что истощение и голодная смерть грозят почти 23 миллионам жителей Афганистана.