Умер диктор советского телевидения Игорь Кириллов

CentralAsia (CA) - Советский диктор и ведущий Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. Диктор не болел коронавирусом, он скончался утром, не проснувшись в постели, сообщает РБК.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. После школы поступил во ВГИК, окончил первый курс, но затем вынужден был уйти. В 1955 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

Ведущий также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

С конца 1970-х Кириллов выступал с новогодним обращением к гражданам страны вместо первых лиц. Именно он сообщил зрителям о запуске первого спутника Земли (1957), зачитывал заявления Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979). Его голос звучал во время церемоний похорон руководителей СССР и Компартии.