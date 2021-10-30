В Армении с 1 ноября ввели масочный режим на открытом воздухе

CentralAsia (CA) - С 1 ноября в Армении станет обязательным ношение масок на открытом воздухе. Исключение из этого правила сделаны для некоторых категорий граждан, в том числе для детей и руководства страны. Соответствующее распоряжение опубликовал Минздрав.

С понедельника маску обязательно надевать при выходе из дома. Исключение сделано для: детей до пяти лет; непосредственных участников мероприятий с президентом, премьер-министром, спикером Национального собрания, президентом Конституционного суда, председателем Высшего судебного совета, католикоса. Журналисты и обслуживающий персонал под исключение не попадают; людей, страдающих астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), эмфиземой, бронхитом, хронической сердечной недостаточностью; занимающихся спортом или едущих на велосипеде; тех, кто находится в специально отведенных местах для отдыха в горах, лесах или на пляжах. При этом те, кто гуляет в парках, зоопарках и подобных местах, должны носить маски; сурдопереводчиков и глухих; людей с психическими расстройствами; тех, кто курит или ест.

В марте 2020 года Армения объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Тогда же власти ввели требование носить маски на открытом воздухе. Режим ЧП действовал в стране до 11 сентября 2020 года, затем власти объявили в стране карантин. В частности, был продлен запрет на въезд в страну через сухопутные пункты пропуска.

Первоначально карантин должен был действовать до июля 2021 года, однако позже кабинет министров продлил его до 20 декабря. При этом требование носить маски на открытом воздухе власти отменили в июле, оставив масочный режим только в помещениях. Сейчас правила ношения масок вновь ужесточили.

Всего в Армении с начала пандемии выявили 306,7 тыс. случаев заражения, за последние сутки оно увеличилось на 2,1 тыс. Умерли 6,2 тыс. человек.