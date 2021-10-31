В ближайшее время в Монголии откроется посольство Кыргызстана

С.Ганхуяг и У.Хурэлсух

CentralAsia (MNG) - Генеральное консульство Монголии в Кыргызстане преобразовано в посольство. Об этом сообщили в МИД Кыргызстана.

Ганхуяг Содном стал первым послом Монголии в Кыргызской Республике. Министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Кыргызской Республики Руслан Казакбаев получил копии верительных грамот.

Руслан Казакбаев поблагодарил монгольскую сторону за решение преобразовать Генеральное консульство Монголии в посольство. Он также сообщил, что в ближайшее время в Монголии откроется посольство Кыргызстана.

Стороны обсудили текущее состояние кыргызско-монгольских отношений, а также обменялись мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, сделав акцент на развитии торгово-экономического сотрудничества и важности открытия прямого авиасообщения между столицами. Они договорились провести ряд культурных мероприятий и организовать двусторонние визиты на высшем и высоком уровнях.

Ганхуяг Содном поблагодарил министра и заверил, что приложит все усилия для активизации двусторонних отношений и достижения ощутимых результатов, в том числе в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства, туризма, культуры и науки.

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