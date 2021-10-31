В Монголии за сутки выявлено 1184 случая коронавируса

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 1 184 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 359 396.

Из них 751 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 433 случаев были выявлены в регионах страны и 4 завозных случая, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 8 568 пациентов находятся в легком, 6 784 — в тяжелом, 2 032 — в критическом и 343 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 12 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 661.

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