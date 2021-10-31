В Казахстане зарегистрировали 1526 новых случаев COVID-19

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 939 217 случаев КВИ.

Лечение от КВИ продолжают получать 46 875 человек (41 146 КВИ+ и 5 729 КВИ-).

В стационарах – 8287 пациентов, на амбулаторном уровне – 38 588. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 599, в состоянии крайней степени тяжести – 152, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

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