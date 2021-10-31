Израиль нанесли ракетный удар по объектам ПВО Сирии

CentralAsia (CA) - В результате ракетного удара, нанесенного израильской авиацией по объектам противовоздушной обороны Сирии, два сирийских военных получили ранения.

30 октября Сирия отразила ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Согласно информации от военного источника, израильские войска запустили несколько ракет по целям в районе Дамаска из северной части "оккупированной территории Палестины" (вероятно, речь идет о Западном береге реки Иордан — Фокус). Сирийская система противовоздушной обороны сбили несколько из них, однако в результате атаки ранены два солдата, а также нанесен "материальный ущерб".

По данным издания Haaretz, удары были нанесены ракетами типа "земля-земля", а не истребителями. Источники утверждают, что целью была партия оружия, которая направлялась в Ливан и предназначалась шиитской группировке "Хезболла".

Редактор Times of Israel Эммануэль Фабиан опубликовал в Twitter фотографии от очевидцев, на которых запечатлены последствия ракетного обстрела — над несколькими точками за пределами города поднялся густой дым. Журналист обратил внимание, что днем ракетные удары происходят крайне редко, тем более, в субботу, выходной день.