В Узбекистана 11-летняя девочка скончалась после укола «Цефтриаксона»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прокуратура проводит доследственную проверку по смерти 11-летней девочки после укола препаратом «Цефтриаксон».

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в городе Ангрен, под Ташкентом, девочка скончалась от препарата «Цефтриаксон». Инцидент прокомментировали в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 11-летняя Г.Р. скончалась 20 октября этого года. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть была вызвана жидким состоянием крови, низкой кровоточивостью внутренних органов, кровоизлияниями в виде мелких точек на переходных оболочках век, легких, под висцеральным листком, в эпикарде сердца, отеком головного мозга и легких, обезвоживанием внутренних органов, анафилактическим шоком, острой сердечно-сосудистой недостаточностью, воспалением дыхательных путей, трахеитом, бронхитом, двусторонним воспалением легких и гастроэнтероколитом.

В настоящее время прокуратура города Ангрен проводит доследственную проверку по данному факту.