В Узбекистане пройдёт пробная онлайн-перепись населения

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 по 5 ноября пройдёт пробная онлайн-перепись населения, в которой могут принять участие и узбекистанцы, проживающие за границей. Она организуется в рамках пробной переписи, проводимой 1−25 ноября, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике РУз.

Онлайн-перепись проводится на сайте census.stat.uz в рамках подготовки к полной переписи населения Узбекистана, запланированной на 1−25 ноября 2023 года.

После онлайн-переписи 11−22 ноября состоится перепись населения путём подомового обхода, а 23−25 ноября — контрольное наблюдение, которое выборочно охватит 10% адресов на каждом участке.

Первая перепись населения на территории Узбекистана была проведена в 1897 году, население тогда составляло 3,9 миллиона человек. Предстоящая перепись будет первой после провозглашения страной независимости. Последний раз она проводилась в 1989 году.

Указом президента Шавката Мирзиеева от 5 февраля 2019 года было запланировано провести перепись в 2022 году. Однако в связи с пандемией коронавируса и необходимостью тщательной подготовки к процессу перепись была перенесена на 2023 год.