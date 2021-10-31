экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана, - отчет

CentralAsia (UZ) -  Афганским летчикам удалось угнать 25% военных самолетов, имевшихся в распоряжении армии Афганистана, чтобы они не достались радикальному движению «Талибан». Об этом говорится в квартальном отчете Генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), опубликованном 30 октября.

Речь идёт о самолетах вывезенных в Таджикистан и Узбекистан. Среди авиации, находившейся на вооружении ВВС Афганистана, есть легкие штурмовики A-29 Super Tucano, вертолеты UH-60 Black Hawk, MD-530 и вертолеты Ми-17.

Один из авторов отчёта Джон Сопко сообщает в документе, что раскрыть полную картину произошедшего в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО невозможно, так как часть информации уже засекречена.

Массовое бегство афганских военнослужащих — наземных сил и авиаподразделений — в Узбекистан и Таджикистан произошло в августе, после того, как талибы взяли под свой контроль крупнейший на севере Афганистана город Мазари-Шариф и окружили афганскую столицу Кабул.

Около 500 военнослужащих афганских ВВС и их родственников оказались в Термезе, в Узбекистане.

Как сообщил позже МИД РУз, 12 и 13 сентября бежавшие в Узбекистан афганские военные и члены их семей были вывезены, «в третью страну».

print
  • Певица Юлдуз Усманова выплатит поэту около $17 тысяч за нарушение авторских прав
  • В Армении с 1 ноября ввели масочный режим на открытом воздухе
  • В Узбекистана 11-летняя девочка скончалась после укола «Цефтриаксона»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com