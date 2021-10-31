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Бердымухамедов сел за руль «Камаза» и провел тест-драйв (фото)

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов на днях торжественно открыл участок дороги Ашхабад–Теджен автобана Ашхабад–Туркменабат.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, дорогу строит член СППТ, АО «Türkmen Awtoban», которое должно закончить проект стоимостью $2,3 миллиарда в декабре 2023 года. Автобан общей длиной 600 километров состоит из шести полос.

Участок дороги Ашхабад–Теджен длиной в 203 километра Гурбангулы Бердымухамедов открывал у терминала «Ашхабад».

Затем Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел Центр управления дороги, а потом на автомобиле выехал на трассу и «дал благословение началу движения». После него по дороге поехали грузовые и легковые машины.

Во время остановки Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с председателем Совета директоров компании ПАО «Камаз» Сергеем Ткаченко. Бизнесмен сообщил, что выпущена новая модель – магистральный тягач-рефрижератор. Он подарил его президенту и попросил провести тест-драйв на новой трассе.

«После вождения у меня осталось хорошее впечатление. Он очень комфортный, удобный в управлении, очень легок в движении и соответствует всем правилам экономичного, безопасного и экологичного вождения. Что касается внешности, то автомобиль вполне интересно смотрится и привлекает внимание окружающих. В салоне машины внешне все сделано очень красиво, приборная панель удобна, в ней установлена довольно функциональная мультимедиа-панель. И вполне понравилась мне динамика машины на трассе. Машина очень легко разгоняется и набирает скорость. Тормозная система со своей задачей тоже справляется хорошо. Минусов замечено не было. То же самое можно сказать и про управляемость. Машина четко откликается на повороты руля и по дороге идет отлично», – поделился своими впечатлениями глава государства.

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