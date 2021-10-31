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Алек Болдуин дал первое интервью после смерти оператора Галины Хатчинс
Продолжение: Съемочные группы в США отказываются от оружия после инцидента с БолдуиномПредыстория: Случайно застреливший оператора Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент

CentralAsia (CA) -  Актёр Алек Болдуин впервые публично высказался о трагической смерти операторки Галины Хатчинс на съёмках вестерна «Раст» в Нью-Мексико, передает The Guardian.

Случайное убийство Хатчинс от рук Болдуина произошло 21 октября. Бутафорский пистолет актёра был заряжен боевыми патронами вместо холостых. Сейчас Болдуин находится в Вермонте, где и дал первое после инцидента интервью информационному агенству Backgrid.

«Это эпизод один на триллион. Умерла женщина. Она была моим другом. Как только я прибыл в Санта-Фе, мы с ней сразу отправились ужинать. <…> Мы были очень и очень хорошо слаженной командой перед тем, как это произошло», — вспоминает Болдуин.

Он также отметил, что продолжает поддерживать контакт с вдовцом Галины. Ранее шериф города Санта-Фе, где произошла трагедия, обнаружил на площадке 500 видов боеприпасов, среди которых были как холостые, так и настоящие, вперемешку с учебными.

Полиция продолжает расследование инцидента и пока не готова выдвинуть обвинения против кого-то из участников. Незадолго до смерти Хатчинс площадку фильма покинули несколько работников, жаловавшихся на плохие рабочие условия.

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