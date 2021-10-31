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В России вновь антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России выявили 40 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб РФ. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших за все время превысило 8,5 млн человек.

Заболеваемость в стране растет с начала осени. 28 октября в первый раз за все время пандемии суточное число зараженных превысило отметку 40 тыс. человек. Накануне, 30 октября, оперативный штаб сообщил о 40,2 тыс. инфицированных.

Кроме того, за прошедшие сутки, по данным штаба, в России умерли 1158 человек с COVID-19, общее число летальных исходов составило 238 538.

Данные оперативного штаба отличаются от подсчетов Росстата, который включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти. По информации ведомства, с апреля 2020 по сентябрь 2021 года в стране умерли более 462 тыс. человек с коронавирусом.

По данным штаба, по состоянию на 29 октября уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8.

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