Отличия индийского штамма коронавируса и риски

CentralAsia (CA) - Большинство новых случаев коронавируса в России летом 2021 — это индийский вариант, который Всемирная организация здравоохранения назвала вариантом «Дельта». Издание РБК выясняет, в чем отличие и какие он несет риски.

Индийский штамм коронавируса SARS-CoV-2 (B.1.617, или вариант «Дельта») стремительно распространяется по всему миру. Эта версия — или мутация — была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года. С тех пор исследователи выделили три подтипа, известные как B.1.617.1 («исходный» B.1.617), B.1.617.2 и B.1.617.3. Каждый из которых имеет немного разный генетический состав. 18 июня 2021 года ВОЗ заявила, что «Дельта» становится доминирующим вариантом болезни во всем мире.

Некоторые страны ввели ограничения международного сообщения со странами с подтвержденной вспышкой. Европейские власти призывают даже вакцинированных людей не ехать в Лондон на матчи Евро-2020.

Вирусы постоянно мутируют. Некоторые варианты могут быть более заразными. Чтобы избежать привязки к какой-либо территории и связанных с этим негативных ассоциаций, ВОЗ ввела буквенные обозначения для новых опасных штаммов вирусов: альфа (британский), бета (южно-африканский), гамма (бразильский), дельта (индийский). В мае в связи с распространением варианта «Дельта» ВОЗ причислила его к вариантам вирусов, «вызывающих беспокойство».

В мае 2021 года в геномном анализе штамма B.1.617 индийские ученые из Национального института вирусологии (NIV) идентифицировали восемь мутаций в шиповом белке вируса, благодаря которому он проникает в клетки. Две из них позволяют вирусу распространяться с более высокой скоростью. Третья мутация имеет схожесть с аналогичной у бразильского штамма P.1 (вариант «гамма») и помогает вирусу частично ускользать от иммунитета.

Английские эксперты считают, что B.1.617.2 на 50% более заразен. Немецкие вирусологи получили схожие данные — «Дельта» быстрее распространяется и более эффективно ускользает от действия антител.

В России также идет вспышка нового варианта. 90% случаев новых заражений коронавирусной инфекцией в Москве приходится на «Дельту». Самые крупные очаги РФ на 25 июня: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область.

Когда один вариант распространяется быстрее других, это может быть вызвано не только большей заразностью штамма, но и различиями в дистанции между людьми и разными уровнями вакцинации. Например, в Великобритании было отмечено, что в наиболее пострадавших районах очень малая доля жителей работает из дома.

Кроме особенностей, связанных с распространением и устойчивостью к иммунитету, вариант «Дельта» оказался своеобразным и по части симптомов. У инфицированных нет привычной для коронавируса потери обоняния.

Выделяется три характерных симптома:

головная боль,

боль в горле,

насморк.

К этому могут добавиться жар и кашель. Поэтому инфицированные новым штаммом коронавируса часто принимают его за обычную простуду.

Новый штамм вируса опасен. Журнал Nature опросил ученых из разных стран и выяснил, что многие из них считают «Дельту» более смертоносным и более устойчивым к современным вакцинам и методам лечения.

Эксперименты на хомяках, проведенные весной 2021 года в NIV, показали, что «Дельта» вызывает более сильное воспаление легких, чем инфицирование другими вариантами вируса.

Вакцинация — пока что лучшее средство профилактики от заражения и осложнений, вызванных этим вирусом.

Почти единодушное мнение ученых и врачей — все разработанные вакцины действуют против варианта «Дельта». При некотором небольшом снижении эффективности, все ведущие вакцины («Спутник V», BioNTech (Pfizer), AstraZeneca) остаются высокорезультативными способами профилактики коронавирусной инфекции.

Так, исследование Public Health England, показало, что двукратные дозы вакцин AstraZeneca или Pfizer обеспечивают высокий уровень защиты от «Дельты». Хотя и несколько меньший, чем для предыдущего варианта вируса. Аналогичные данные были получены в июне международной командой вирусологов.

Предположительно, Pfizer-BioNTech в случае заражения на 88% эффективен против симптомов. AstraZeneca на 92% успешно предотвращают госпитализацию из-за дельта-варианта. Подтверждено, что вероятность развития осложнений и госпитализации значительно снижается после вакцинации.

Официальных данных об эффективности вакцины «Спутник V» против индийского штамма пока нет. Но директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что запас антител, который дает вакцинация «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.

«Если речь идет об эффективности «Спутника V» в лабораторных условиях — есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», — сказал Гинцбург.

Официальных данных об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» также нет. Но гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против индийского штамма и ни одна из мутаций не затрагивает тех участков вируса, которые являются основой этого пептидного препарата.

Таким образом, вакцина любого производителя гарантированно облегчит болезнь. Несколько стран (Израиль, Италия, Малайзия, ОАЭ, Россия) уже ввели обязательную вакцинацию ряда групп населения.

ВОЗ призывает страны поделиться вакциной с другими странами, где есть нехватка, с целью защитить наиболее уязвимую категорию людей.