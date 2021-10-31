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Лидер «Талибана» впервые появился на публике

CentralAsia (CA) -  Верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада впервые за все время руководства радикальным движением появился на публике и выступил в медресе афганского города Кандагар. Об этом сообщает агентство AFP.

На мероприятии отсутствовала фото и видеосъемка. Это было связано с вопросами безопасности. Как сообщает AFP, речь Ахундзаде имела религиозный посыл. Глава талибов не делал никаких политических заявлений.

Талибы пришли к власти в Афганистане после вывода из страны американских войск. После этого боевики начали масштабное наступление и захватили власть в стране в течение одного месяца. Правительство талибов пока никто не признал. Несмотря на это лидеры боевиков неоднократно проводили встречи на высоком уровне с представителями других стран.

Хайбатулла Ахундзада стал лидером талибов в 2016 году — после того, как в результате удара беспилотника был ликвидирован его предшественник Ахтар Мансур.

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